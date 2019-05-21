В Черниговской области всю ночь искали малыша, заблудившегося в поле
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Черниговской области в результате ночных поисков нашли трехлетнего малыша, заблудившегося в поле пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
Так, вечером 20 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении в Сребнянском районе малолетнего мальчика.
"Малыша оставили под наблюдением дедушки, но когда тот отошел по делам на несколько минут, мальчик исчез. Сначала родственники пытались найти внука самостоятельно, а затем обратились за помощью в полицию", - сообщили в полиции.
К поискам подключились полицейские Сребнянского отделения и Прилуцкого отдела полиции, сотрудники ювенальной превенции, группы реагирования патрульной полиции, участковые офицеры, спасатели. Также глава местной объединенной территориальной общины привлек к поискам актив села.
"Совместными силами исследователи обследовали все окружающие хозяйства, колодцы, овраги, посадки и лесополосы. Поисковые мероприятия продолжались почти всю ночь и уже после шести утра увенчались успехом. Малыша нашли в пшеничном поле, с которого мальчик не мог выйти. Он потерялся, когда отправился вслед за братом, который пошел встречать корову", - прокомментировали в полиции.
Ребенка передали врачам, его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако медики настояли на профилактическом осмотре, учитывая достаточно низкие ночные температуры.
Напомним, в Запорожье разыскали малолетнего ребенка, пропавшего без вести.