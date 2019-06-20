В Карпатах заблудились четыре туриста из Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В горах Карпат в пределах Львовской области заблудились четыре туриста из Днепра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС области, передает УНН.
Так, в среду в 16:20 к спасателям поступило сообщение о том, что в городе Сколе, спускаясь с горы Лопата, заблудились 4 туриста из города Днепр. Одна туристка получила травму левой руки.
В 19:45 спасатели нашли заблудившихся и доставили в Сколевскую центральную районную больницу.
Напомним, на Закарпатье в горах травмировался 6-летний ребенок.
Ранее в горах Франковской области спасли дошкольника.