В Карпатах заблудились четыре туриста из Днепра

Так, в среду в 16:20 к спасателям поступило сообщение о том, что в городе Сколе, спускаясь с горы Лопата, заблудились 4 туриста из города Днепр. Одна туристка получила травму левой руки.

В 19:45 спасатели нашли заблудившихся и доставили в Сколевскую центральную районную больницу.

Напомним, на Закарпатье в горах травмировался 6-летний ребенок.

Ранее в горах Франковской области спасли дошкольника.