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У Карпатах заблукали туристки з Німеччини

У Карпатах заблукали туристки з Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Дві туристки з Німеччини заблукали в Карпатах і потребували медичної допомоги. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Закарпатській області.

Так, 8 серпня о 17:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття зателефонували туристки з Німеччини та повідомили, що вони заблукали в Карпатах.

О 19:30 рятувальники німкень знайшли в районі полонини Кукул.

З'ясувалося, що потерпілі мають проблеми із самопочуттям: старшій подорожній, 1987 року народження, довелося давати протиалергенні препарати. А молодшій, 1990 року народження, - заспокійливі.

В службі повідомили, що після надання іноземкам долікарської медичної допомоги їх було транспортовано до Ясінянської лiкарнi та передано під опіку медиків.

Нагадаємо, у Карпатах заблукали чотири туристи з Дніпра. 

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