У Карпатах заблукали туристки з Німеччини

Так, 8 серпня о 17:50 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття зателефонували туристки з Німеччини та повідомили, що вони заблукали в Карпатах.

О 19:30 рятувальники німкень знайшли в районі полонини Кукул.

З'ясувалося, що потерпілі мають проблеми із самопочуттям: старшій подорожній, 1987 року народження, довелося давати протиалергенні препарати. А молодшій, 1990 року народження, - заспокійливі.

В службі повідомили, що після надання іноземкам долікарської медичної допомоги їх було транспортовано до Ясінянської лiкарнi та передано під опіку медиків.

Нагадаємо, у Карпатах заблукали чотири туристи з Дніпра.