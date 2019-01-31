В Карпатах на дорогу сошла лавина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Закарпатской области на автодороге Н-09 сошла снежная лавина и перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части. Сейчас движение по автодороге возобновили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"30.01.2019 около 17:00 на автодороге Н-09, км 152 + 800 (возле с. Деловое Раховского района) сошла снежная лавина, которая перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части... Движение транспорта после схода лавины в Закарпатской области возобновлено", - говорится в сообщении.
Последствия схода снежной лавины уже полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
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Дорожники предупредили, что опасность схода снежных лавин сохраняется.
Как сообщал УНН, 31 января в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги, сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Напомним, в высокогорном регионе Карпат в Польше сошла лавина, которая накрыла шестерых туристов.