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У польських Карпатах лавина накрила шістьох туристів

У польських Карпатах лавина накрила шістьох туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У високогірному регіоні Карпат в Польщі спустилась лавина, яка накрила шістьох туристів. Троє з них знаходяться у критичному стані, повідомляє УНН з посиланням на RMF 24.

Стихія обрушилась у районі Риси в Татрах. Лише одному з шістьох туристів пощастило уникнути травм, при цьому двоє дістали незначних поранень, і ще троє – критичних.

Зазначається, що в одного з тяжко поранених внаслідок інциденту лікарі спостерігають психічний розлад.

Жоден з туристів не мав з собою лавинного детектора, який дозволяє швидко визначити місцезнаходження людини, вкритої снігом.

Польська влада оголосила другу ступінь лавинної небезпеки в горах.

Раніше УНН повідомляв, що українські рятувальники знайшли у Карпатах тіло туриста, який загинув у лавині

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