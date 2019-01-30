У польських Карпатах лавина накрила шістьох туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У високогірному регіоні Карпат в Польщі спустилась лавина, яка накрила шістьох туристів. Троє з них знаходяться у критичному стані, повідомляє УНН з посиланням на RMF 24.
Стихія обрушилась у районі Риси в Татрах. Лише одному з шістьох туристів пощастило уникнути травм, при цьому двоє дістали незначних поранень, і ще троє – критичних.
Зазначається, що в одного з тяжко поранених внаслідок інциденту лікарі спостерігають психічний розлад.
Жоден з туристів не мав з собою лавинного детектора, який дозволяє швидко визначити місцезнаходження людини, вкритої снігом.
Польська влада оголосила другу ступінь лавинної небезпеки в горах.
Раніше УНН повідомляв, що українські рятувальники знайшли у Карпатах тіло туриста, який загинув у лавині.