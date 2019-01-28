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На Закарпатті знайшли тіло загиблого в лавині туриста

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні, близько 11:00, пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини, в якій загинув турист з м. Київ, передає УНН із посиланням на У ДСНС України у Закарпатській області.

“На даний час рятувальники транспортують тіло загиблого до Рахівської районної лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня о 17:56 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі г. Стіг, Рахівського району зійшла лавина в яку потрапили троє осіб.

Двом туристам вдалося вибратися з неї, один, на жаль, загинув. Всі туристи є мешканцями м. Києва 1990 років народження.

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