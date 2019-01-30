В польских Карпатах лавина накрыла шестерых туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В высокогорном регионе Карпат в Польше спустилась лавина, которая накрыла шестерых туристов. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщает УНН со ссылкой на RMF 24.
Стихия обрушилась в районе Черты в Татрах. Лишь одному из шести туристов удалось избежать травм, при этом двое получили незначительные ранения, и еще трое - критические.
Отмечается, что у одного из тяжело раненых в результате инцидента врачи наблюдают психическое расстройство.
Ни один из туристов не имел с собой лавинного детектора, который позволяет быстро определить местонахождение человека, покрытого снегом.
Польские власти объявила вторую степень лавинной опасности в горах.
Ранее УНН сообщал, что украинские спасатели нашли в Карпатах тело туриста, который погиб в лавине.