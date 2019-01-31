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У Карпатах існує загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах існує загроза зсувів снігу на дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні, 31 січня, в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

"В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні.

За даними УкрГідрометцентру, 31 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області, у зв’язку з відлигою та опадами, утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляв УНН, в Румунії, в повіті Ковасна (румунські Карпати - ред.) стався землетрус  потужністю в 3,8 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий. Середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 5° морозу, що близько до середніх багаторічних значень.

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