У Карпатах існує загроза зсувів снігу на дороги

"В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні.

За даними УкрГідрометцентру, 31 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської області, у зв’язку з відлигою та опадами, утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Як повідомляв УНН, в Румунії, в повіті Ковасна (румунські Карпати - ред.) стався землетрус потужністю в 3,8 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на лютий. Середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 5° морозу, що близько до середніх багаторічних значень.



