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В Карпатах стався землетрус

В Карпатах стався землетрус

Київ • УНН

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БУХАРЕСТ-КИЇВ. 29 січня. УНН. В Румунії, в повіті Ковасна (румунські Карпати - ред.) стався землетрус потужністю в 3,8 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє УНН с посиланням на stiripesurse.ro.

Землетрус стався у вівторок у повіті Ковасна, регіону Трансільванії, в гірській місцевості. Сила поштовхів оцінювалася в 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

Сейсмічна активність була зафіксована на глибині 170 км.

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Як повідомляв УНН, смертельні зсуви і повені є частим явищем під час сезонних дощів в Індонезії, а штучні зміни навколишнього середовища часто погіршують ситуацію.

Нагадаємо, жертвами зсувів, які сталися 31 грудня в провінції Західна Ява, стали щонайменше 32 людини.

Зокрема, в результаті повені та зсувів у центральній частині Індонезії кількість жертв зросла до 68 осіб.

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