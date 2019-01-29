В Карпатах произошло землетрясение
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 29 января. УНН. В Румынии, в уезде Ковасна (румынские Карпаты - ред.) произошло землетрясение мощностью в 3,8 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает УНН с ссылкой на stiripesurse.ro.
Землетрясение произошло во вторник в уезде Ковасна, региона Трансильвании, в горной местности. Сила толчков оценивалась в 3,8 балла по шкале Рихтера.
Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 170 км.
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Как сообщал УНН, смертельные оползни и наводнения является частым явлением во время сезонных дождей в Индонезии, а искусственные изменения окружающей среды часто ухудшают ситуацию.
Напомним, жертвами оползней, которые произошли 31 декабря в провинции Западная Ява, стали по меньшей мере 32 человека.
В частности, в результате наводнения и оползней в центральной части Индонезии число жертв возросло до 68 человек.