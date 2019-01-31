В Карпатах существует угроза оползней снега на дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня, 31 января, в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, 31 января на высокогорье восточной части Закарпатской области, в связи с оттепелью и осадками, содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как сообщал УНН, в Румынии, в уезде Ковасна (румынские Карпаты - ред.) произошло землетрясение мощностью в 3,8 балла по шкале Рихтера.
Напомним, синоптики дали прогноз на февраль. Средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0 ° до 5 ° мороза, что близко к средним многолетним значениям.