Синоптики розповіли, якою буде погода в останній день січня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра, 31 січня, синоптики прогнозують дощову погоду у західних, північних, центральних областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вдень у південних областях 5-10° тепла); в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.
31 січня у західних, північних, центральних областях невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.
У більшості областей тумани, місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.
Раніше УНН повідомляв, середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 5° морозу.