Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день января
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Завтра, 31 января, синоптики прогнозируют дождливую погоду в западных, северных, центральных областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в южных областях 5-10° тепла); в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.
31 января в западных, северных, центральных областях небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.
Ранее УНН сообщал, что средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 5° мороза.