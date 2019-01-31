У Карпатах на дорогу зійшла лавина

"30.01.2019 близько 17:00 на автодорозі Н-09, км 152+800 (біля с. Ділове Рахівського району) зійшла снігова лавина, яка перекрила рух транспорту по всій ширині проїзної частини... Рух транспорту після сходження лавини у Закарпатській області відновлено", - йдеться в повідомленні.

Наслідки сходження снігової лавини вже повністю ліквідували. Постраждалих немає.

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Дорожники попередили, що небезпека сходження снігових лавин зберігається.

Як повідомляв УНН, 31 січня в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги, утримується значна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, у високогірному регіоні Карпат в Польщі зійшла лавина, яка накрила шістьох туристів.