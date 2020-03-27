В Ивано-Франковске 84 человека находятся в больницах с пневмонией - мэр
Киев • УНН
КИИВ.27 марта. УНН. В больницах Ивано-Франковска 84 человек находятся в больницах с пневмонией, все эти случаи являются подозрениями на коронавирус. Об этом в видеообращении заявил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
"К сожалению, мы видим тенденцию увеличения (количества больных - ред.). Хочу сказать, что мы можем говорить о второй волне страшной эпидемии, ведь сегодня мы имеем информацию, что в областной инфекционной больнице находится 84 пациента, из них 33 - жители Ивано-Франковска. Количество людей с пневмонией увеличивается", - отметил он.
Мэр добавил, что вчера у всех людей, у кого диагностирована пневмония, берут тест на коронавирус.
"Только за вчера в Центральную городскую клиническую больницу 21 человек прибыл с пневмонией, у них принимают тест на коронавирус. Вчера с 6 тестов, которые были взяты - 4 подтвердили коронавирус. Понятно, что это надо подтвердить лабораторно, мы их передали, ожидаем результатов. В Центральной городской клинической больнице из 12 экспресс-тестов - 6 показало положительный результат. Если взять такую статистику, что сегодня в Центральной городской клинической больнице 63 человека с пневмонией и другой больнице их 23, то это достаточно тяжелая ситуация", - подытожил он.
Напомним, на Прикарпатье подтвердилось еще 11 случаев заболевания на коронавирус.