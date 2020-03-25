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В Івано-Франківській області підтвердили 11 нових випадків захворювання на коронавірус - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Прикарпатті підтвердилося ще 11 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

“За результатами дослідження аналізів прикарпатців у лабораторії міста Києва підтвердилося ще 11 випадків захворювання на коронавірус COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них позитивний результат показав тест раніше померлої жінки з села Чукалівка.

“Слід також відзначити, що результатів дослідження біоматеріалу жінки 1960 р. н., яка померла 24.03.2020 р., область ще очікує”, — зазначили у повідомленні.

В ОДА обіцяли оприлюднити додаткову інформацію 26 березня під час щоденного онлайнбрифінгу.

Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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