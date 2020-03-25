В Ивано-Франковской области подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусом - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На Прикарпатье подтвердилось еще 11 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковске областную государственную администрацию.
“По результатам исследования анализов прикарпатцев в лаборатории города Киева подтвердилось еще 11 случаев заболевания коронавирусом COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них положительный результат показал тест ранее умершей женщины из села Чукаловка.
“Следует также отметить, что результаты исследования биоматериала женщины 1960 р., Которая умерла 24.03.2020 г., область еще ожидает”, — отметили в сообщении.
В ОГА обещали обнародовать дополнительную информацию 26 марта во время ежедневного онлайн-брифинга.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.