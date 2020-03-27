У Івано-Франківську 84 особи перебувають у лікарнях із пневмонією - мер
Київ • УНН
КИЇВ.27 березня. УНН. У лікарнях Івано-Франківська 84 людини перебувають у лікарнях із пневмонією, всі ці випадки є підозрами на коронавірус. Про це у відеозверненні заявив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
"На жаль ми бачимо тенденцію збільшення (кількості хворих - ред.). Хочу сказати, що ми можемо говорити про другу хвилю найстрашнішої епідемії, адже сьогодні ми маємо інформацію, що в обласній інфекційній лікарні перебуває 84 пацієнта, з них 33 - жителі міста Івано-Франківська. Кількість людей із пневмонією збільшується", - зазначив він.
Мер додав, що вчора у всіх людей, в кого діагностовано пневмонія, беруть тест на коронавірус.
"Тільки за вчора у Центральну міську клінічну лікарню 21 людина прибула з пневмонією, в них беруть тест на коронавірус. Вчора з 6 тестів, які були взяті – 4 підтвердили коронавірус. Зрозуміло, що це треба підтвердити лабораторно, ми їх передали, очікуємо результатів. В Центральній міській клінічній лікарні з 12 експрес-тестів – 6 показало позитивний результат. Якщо взяти таку статистику, що сьогодні в Центральній міській клінічній лікарні 63 людини з пневмонією і іншій лікарні їх 23, то це достатньо важка ситуація", - підсумував він.
Нагадаємо, на Прикарпатті підтвердилося ще 11 випадків захворювання на коронавірус.