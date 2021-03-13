В Грузии произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло сегодня недалеко от города Они - районного центра в высокогорном регионе Рача на западе Грузии. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает УНН со ссылкой на "Грузия Новости".
Детали
Подземные толчки были зафиксированы в 11:46 в 2 километрах от села Ончеви Онского муниципалитета.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Ранее
Как сообщал УНН, сегодня на Филиппинах произошло землетрясение силой 5,1 балла.