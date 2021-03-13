У Грузії стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 4,3 бала стався сьогодні недалеко від міста Оні - районного центру в високогірному регіоні Рача на заході Грузії. Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу, передає УНН із посиланням на "Грузия Новости".
Деталі
Підземні поштовхи були зафіксовані об 11:46 за 2 кілометри від села Ончеві Онського муніципалітету.
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів. Повідомлень про руйнування не надходило.
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Як повідомляв УНН, сьогодні на Філіппінах стався землетрус силою 5,1 бала.