У Грузії стався землетрус

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Підземні поштовхи були зафіксовані об 11:46 за 2 кілометри від села Ончеві Онського муніципалітету.

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів. Повідомлень про руйнування не надходило.

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Як повідомляв УНН, сьогодні на Філіппінах стався землетрус силою 5,1 бала.