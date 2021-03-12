Філіппіни сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Філіппінах стався землетрус силою 5,1 бала. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
Деталі
Землетрус силою 5,1 бала відбувся в 117 км на південний схід від Сарангані у Філіппінах.
Епіцентр глибини 62,3 км спочатку був визначений на рівні 4,9041 градуса північної широти та 126,4022 градусів східної довготи.
Нагадаємо
За тиждень в Індонезії сталося два землетруси. Також за добу землетруси зафіксували на двох островах у Тихому океані.