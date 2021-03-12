В Індонезії стався землетрус

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Землетрус магнітудою 5,4 стався у Папуа в Індонезії о 03:16 за київським часом.

Епіцентр глибини 10,0 км спочатку був визначений на 4,7418 градуса південної широти та 138,3624 градусів східної довготи.

Нагадаємо

Потужний землетрус магнітудою 5,5 зафіксовано біля берегів Індонезії. Кількість жертв вже збільшилася до 34 людей, ще близько 600 поранені.