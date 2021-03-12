В Индонезии произошло землетрясение

Детали

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Папуа в Индонезии в 3:16 по киевскому времени.

Эпицентр глубины 10,0 км сначала был определен на 4,7418 градуса южной широты и 138,3624 градуса восточной долготы.

Напомним

Мощное землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Индонезии. Число жертв уже увеличилось до 34 человек, еще около 600 ранены.