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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 7661 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 17930 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Филиппины всколыхнуло землетрясение

Филиппины всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Филиппинах произошло землетрясение силой 5,1 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Детали

Землетрясение силой 5,1 балла произошло в 117 км к юго-востоку от Сарангани на Филиппинах.

Эпицентр глубины 62,3 км сначала был определен на уровне 4,9041 градуса северной широты и 126,4022 градуса восточной долготы.

Напомним

За неделю в Индонезии произошло два землетрясения. Также за сутки землетрясения зафиксировали на двух островах в Тихом океане.

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