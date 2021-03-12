Филиппины всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Филиппинах произошло землетрясение силой 5,1 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
Детали
Землетрясение силой 5,1 балла произошло в 117 км к юго-востоку от Сарангани на Филиппинах.
Эпицентр глубины 62,3 км сначала был определен на уровне 4,9041 градуса северной широты и 126,4022 градуса восточной долготы.
Напомним
За неделю в Индонезии произошло два землетрясения. Также за сутки землетрясения зафиксировали на двух островах в Тихом океане.