За добу землетруси зафіксували на двох островах у Тихому океані

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Геологічна служба США (USGS) повідомляє, що землетрус силою 5,0 балів охопив регіон Маріанських островів сьогодні вночі, 7 березня, на заході Тихого океану.

Також поштовхи магнітудою 5,2 бала відчувалися на Острові Кармадек, який розташований у південній частині Тихого океану.

Нагадаємо

Також сьогодні землетрус сколихнів також Індонезію. У східній провінції Малуку відчувалися поштовхи силою 5,8 балів.