За добу землетруси зафіксували на двох островах у Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Землетруси сталися на Маріанських островах та острові Кармадек. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Геологічна служба США (USGS) повідомляє, що землетрус силою 5,0 балів охопив регіон Маріанських островів сьогодні вночі, 7 березня, на заході Тихого океану.
Також поштовхи магнітудою 5,2 бала відчувалися на Острові Кармадек, який розташований у південній частині Тихого океану.
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Також сьогодні землетрус сколихнів також Індонезію. У східній провінції Малуку відчувалися поштовхи силою 5,8 балів.