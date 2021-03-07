Індонезію сколихнув землетрус

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Сьогодні вночі, 7 березня, у східній провінції Індонезії Малуку стався землетрус силою 5,8 балів.

Епіцентр пролягав у 204 км на північний захід від району Малуку-Тенгара і на глибині 10 км під морським дном. Поштовхи потенційно не спричинили цунамі.

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Кількість жерт у результаті землетрусу магнітудою 6,2, що стався індонезійському острові Сулавесі збільшилася до 34 людей, ще близько 600 поранені.