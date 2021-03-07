Индонезию всколыхнуло землетрясение

Детали

Сегодня ночью, 7 марта, в восточной провинции Индонезии Малуку произошло землетрясение силой 5,8 баллов.

Эпицентр проходил в 204 км к северо-западу от района Малуку-Тенгара и на глубине 10 км под морским дном. Толчки потенциально не вызвали цунами.

Напомним

Количество жертв в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего индонезийском острове Сулавеси увеличилась до 34 человек, еще около 600 ранены.