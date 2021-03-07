Индонезию всколыхнуло землетрясение

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56122 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77082 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111028 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146487 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196409 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193805 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280261 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328827 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157914 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143186 просмотра

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Индонезию всколыхнуло землетрясение

Индонезию всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

 • 18193 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Сегодня ночью, 7 марта, в восточной провинции Индонезии Малуку произошло землетрясение силой 5,8 баллов.

Эпицентр проходил в 204 км к северо-западу от района Малуку-Тенгара и на глубине 10 км под морским дном. Толчки потенциально не вызвали цунами.

Напомним

Количество жертв в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего индонезийском острове Сулавеси увеличилась до 34 человек, еще около 600 ранены.

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