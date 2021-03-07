За сутки землетрясения зафиксировали на двух островах в Тихом океане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Землетрясения произошли на Марианских островах и острове Кармадек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Геологическая служба США (USGS) сообщает, что землетрясение силой 5,0 баллов охватило регион Марианских островов сегодня ночью, 7 марта, на западе Тихого океана.
Также толчки магнитудой 5,2 балла ощущались на Острове Кармадек, который расположен в южной части Тихого океана.
Напомним
Также сегодня землетрясение всколыхнет также Индонезию. В восточной провинции Малуку ощущались толчки силой 5,8 баллов.