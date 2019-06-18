В Грузии прошел ураган
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Ливень и ураган, обрушившиеся минувшем вечером, создали проблемы селам Гурджаанского района в Кахетии (Грузия). Об этом сообщают "Новости – Грузия", передает УНН.
Согласно сообщению, в селе Вазисубани были повалены деревья, из-за чего на центральной дороге Телави-Гурджаани возникли проблемы с передвижением. Дорога была оперативно очищена и движение восстановлено.
Как говорится в сообщении, в селах Калаури и Шашиани сорваны крыши с домов и здания банкетного зала.
О пострадавших информации нет.
Как сообщается, сотрудники соответствующих служб и мэрии Гурджаани уже ведут подсчет ущерба, после чего начнутся восстановительные работы на поврежденных объектах.
Напомним, из-за урагана в столице Хорватии Загребе пострадали двое пешеходов.