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В Грузии прошел ураган

Киев • УНН

 • 19312 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Ливень и ураган, обрушившиеся минувшем вечером, создали проблемы селам Гурджаанского района в Кахетии (Грузия). Об этом сообщают "Новости – Грузия", передает УНН.

В Грузии прошел ураган

Согласно сообщению, в селе Вазисубани были повалены деревья, из-за чего на центральной дороге Телави-Гурджаани возникли проблемы с передвижением. Дорога была оперативно очищена и движение восстановлено.

Как говорится в сообщении, в селах Калаури и Шашиани сорваны крыши с домов и здания банкетного зала.
О пострадавших информации нет.

Как сообщается, сотрудники соответствующих служб и мэрии Гурджаани уже ведут подсчет ущерба, после чего начнутся восстановительные работы на поврежденных объектах.

Напомним, из-за урагана в столице Хорватии Загребе пострадали двое пешеходов. 

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