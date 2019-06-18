В Грузии прошел ураган

Согласно сообщению, в селе Вазисубани были повалены деревья, из-за чего на центральной дороге Телави-Гурджаани возникли проблемы с передвижением. Дорога была оперативно очищена и движение восстановлено.



Как говорится в сообщении, в селах Калаури и Шашиани сорваны крыши с домов и здания банкетного зала.

О пострадавших информации нет.



Как сообщается, сотрудники соответствующих служб и мэрии Гурджаани уже ведут подсчет ущерба, после чего начнутся восстановительные работы на поврежденных объектах.



Напомним, из-за урагана в столице Хорватии Загребе пострадали двое пешеходов.