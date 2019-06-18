У Грузії пройшов ураган
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Злива і ураган, що обрушилися минулому ввечері, створили проблеми селах Гурджаанському району в Кахетії (Грузія). Про це повідомляють "Новости - Грузия", передає УНН.
Згідно з повідомленням, в селі Вазісубані були повалені дерева, через що на центральній дорозі Телаві-Гурджаані виникли проблеми з пересуванням. Дорога була оперативно очищена і рух відновлено.
Як говориться в повідомленні, в селах Калаур і Шашіані зірвані дахи з будинків і будівлі банкетного залу.
Про постраждалих інформації немає.
Як повідомляється, співробітники відповідних служб та мерії Гурджаані вже ведуть підрахунок збитків, після чого почнуться відновні роботи на пошкоджених об'єктах.
Нагадаємо, через ураган в столиці Хорватії Загребі постраждали двоє пішоходів.