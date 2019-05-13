Через ураган у Хорватії постраждали двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Через ураган в столиці Хорватії Загребі постраждали двоє пішоходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що сильний вітер викорчовував дерева та зривав світлофори. Влада Хорватії порадила людям залишатися вдома. На кількох дорогах країни обмежили рух та попередили про небезпеку зсуву.
Зазначається, що у Загребі, який не звик до сильних вітрів, пориви вітру в деяких районах досягали 150 км/ч.
Пожежні повідомили про 240 виїздів з вечора неділі.
"Ми не бачили такого шторму протягом останніх 45 років", - зазначив мер Загреба Мілан Бандіч.
Нагадаємо, в Індії вдвічі зросла кількість загиблих через циклон "Фанні".