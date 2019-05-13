Из-за урагана в Хорватии пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Из-за урагана в столице Хорватии Загребе пострадали двое пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что сильный ветер выкорчевывал деревья и срывал светофоры. Власти Хорватии посоветовали людям оставаться дома. На нескольких дорогах страны ограничили движение и предупредили об опасности сдвига.
Отмечается, что в Загребе, который не привык к сильным ветрам, порывы ветра в некоторых районах достигали 150 км/ч.
Пожарные сообщили о 240 выездах с вечера воскресенья.
"Мы не видели такого шторма в течение последних 45 лет", - отметил мэр Загреба Милан Бандич.
Напомним, в Индии вдвое возросло число погибших из-за циклона "Фанни".