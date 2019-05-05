В Індії вдвічі зросла кількість загиблих через циклон "Фанні"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сотні тисяч людей залишилися без даху над головою після того, як в східну Індію увірвалися циклони, що мають швидкість до 200 км на годину, передає УНН, посилаючись на Reuters.
Щонайменше 33 людини загинули після того, як циклон "Фані" обрушився на штат Одіші в п'ятницю, 3 травня,, в той же час мільйони людей залишилися неушкодженими після того, як вони перемістилися в укриття, повідомляє місцева влада.
За їх словами, число загиблих могло б бути набагато більше, якби не масова евакуація за кілька днів до того, як шторм обрушився на берег.
Сильно постраждало приморське храмове місто Пурі, яке лежало прямо на шляху "Фані" - в результаті циклону там загинула 21 людина і близько 300 осіб отримали поранення.
За попередніми даними, "Фані" пошкодив енергетичну інфраструктуру Індії на суму понад 12 мільярдів рупій (173,7 мільйона доларів).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 16 загиблих через циклон "Фанні" в Індії.