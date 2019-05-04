Число погибших из-за циклона "Фанни" в Индии возросло до 16

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Правительство Индии уже приступило к ликвидации последствий шторма, восстановительные работы проводятся в 10 тысяч деревень и 52 городских районах штата. Ранее сообщалось, что власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Отмечается, что циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек.

Как информировал УНН, в Бангладеш шесть человек погибли из-за мощного циклона.