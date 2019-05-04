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Кількість загиблих через циклон "Фані" в Індії зросла до 16

Кількість загиблих через циклон "Фані" в Індії зросла до 16

Київ • УНН

 • 8695 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Число загиблих в Індії через потужний циклон “Фані”, який вдарив в п’ятницю на східний штат Одіші, зросла до 16. Про це повідомив в суботу телеканал NDTV, передає УНН.

Раніше повідомлялося про вісім загиблих.

Уряд Індії вже приступив до ліквідації наслідків шторму, відновлювальні роботи проводяться в 10 тисяч сіл і 52 міських районах штату. Раніше повідомлялося, що влада Одіші евакуювала понад 1 млн осіб. Їх поселили в таборах тимчасового розміщення далеко від узбережжя.

Відзначається, що циклон став найпотужнішим в Індії за останні 20 років. Він несе з собою зливи і вітер, пориви якого досягають 200 км/год. У 1999 році подібний шторм став причиною загибелі більше 10 тисяч людей.

Як інформував УНН, у Бангладеш шестеро людей загинули через потужний циклон.

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