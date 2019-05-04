У Бангладеш шестеро людей загинули через потужний циклон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Тропічний циклон "Фані" сьогодні обрушився на південно-західне узбережжя Бангладеш, принісши з собою вітер, зливи і грози. В результаті негоди загинули близько шести чоловік, повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Фані" вранці поточного дня обрушився на район Кхулна і прилеглі райони країни і почав рух в бік північного сходу, руйнуючи будинки, звалюючи дерева і стовпи електропередач. У деяких районах припинено залізничне, авіа та портове сполучення.
У відомстві по ліквідації наслідків стихійних лих і надання допомоги повідомили, що близько шести чоловік загинули, більше 60 постраждали, більш детальна інформація буде оприлюднена після надходження даних з інших районів країни.
Метеорології повідомили, що "Фані" слабшає через знижений тиск, але погана погода протримається ще кілька днів.
Нагадаємо, в Індії тисячі людей евакуювали з сіл уздовж східного узбережжя через циклон "Фані".