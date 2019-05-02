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В Индии массовые эвакуации из-за мощного циклона

Киев  •  УНН

 • 23105 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Тысячи людей эвакуируют из сел вдоль восточного побережья Индии, готовясь к мощному циклону "Фани", который приближается к берегам южноазиатской страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Циклон "Фани" движется к штату Орисса со скоростью ветра более 200 км/ч, и, как ожидается, в пятницу достигнет его.

На данный момент чиновники прекратили осуществление операций в двух крупных портах на восточном побережье, а тысячи спасателей помогают людям эвакуироваться из низинных районов.

Штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад также в состоянии повышенной готовности.

Чиновники сообщили, что около 800 тысяч человек находятся в процессе эвакуации. Почти 100 тысяч из них будут эвакуированы из Пури, города в штате Орисса, поскольку власти считают, что именно здесь шторм ударит сильнее всего. Пури также является домом для 858-летнего храма Джаганнатха - чиновники обеспокоены тем, как стихия повлияет на это историческое здание.

Между тем все школы и университеты в штате закрылись.

Циклон "Фани" станет четвертым штормом, обрушившимся на восточное побережье страны за последние три десятилетия.

В 2017 году в результате циклона "Окхи" погибли более 200 человек. В октябре прошлого года чиновники в Ориссе эвакуировали сотни тысяч людей, когда по штату ударил очередной циклон.

Напомним, при падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали.

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