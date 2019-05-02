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В Індії масові евакуації через потужний циклон

В Індії масові евакуації через потужний циклон

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Тисячі людей евакуюють з сіл уздовж східного узбережжя Індії, готуючись до потужного циклону "Фані", який наближається до берегів південноазійської країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Циклон "Фані" рухається до штату Орісса зі швидкістю вітру понад 200 км/год, і, як очікується, в п'ятницю досягне його.

Наразі чиновники припинили здійснення операцій в двох великих портах на східному узбережжі, а тисячі рятувальників допомагають людям евакуюватися з низинних районів.

Штати Андхра-Прадеш і Тамілнад також у стані підвищеної готовності.

Чиновники повідомили, що близько 800 тисяч людей перебувають у процесі евакуації. Майже 100 тисяч з них будуть евакуйовані з Пурі, міста в штаті Орісса, оскільки влада вважає, що саме тут шторм вдарить найсильніше. Пурі також є домом для 858-річного храму Джаганнатха - чиновники стурбовані тим, як стихія вплине на цю історичну будівлю.

Тим часом всі школи і університети в штаті закрилися.

Циклон "Фані" стане четвертим штормом, що обрушився на східне узбережжя країни за останні три десятиліття.

У 2017 році в результаті циклону "Окхі" загинули понад 200 осіб. У жовтні минулого року чиновники в Оріссі евакуювали сотні тисяч людей, коли по штату вдарив черговий циклон.

Нагадаємо, при падінні автобуса в ущелину на півночі Індії 10 людей загинули, 26 постраждали.

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