В Індії масові евакуації через потужний циклон

Циклон "Фані" рухається до штату Орісса зі швидкістю вітру понад 200 км/год, і, як очікується, в п'ятницю досягне його.

Наразі чиновники припинили здійснення операцій в двох великих портах на східному узбережжі, а тисячі рятувальників допомагають людям евакуюватися з низинних районів.

Штати Андхра-Прадеш і Тамілнад також у стані підвищеної готовності.

Чиновники повідомили, що близько 800 тисяч людей перебувають у процесі евакуації. Майже 100 тисяч з них будуть евакуйовані з Пурі, міста в штаті Орісса, оскільки влада вважає, що саме тут шторм вдарить найсильніше. Пурі також є домом для 858-річного храму Джаганнатха - чиновники стурбовані тим, як стихія вплине на цю історичну будівлю.

Тим часом всі школи і університети в штаті закрилися.

Циклон "Фані" стане четвертим штормом, що обрушився на східне узбережжя країни за останні три десятиліття.

У 2017 році в результаті циклону "Окхі" загинули понад 200 осіб. У жовтні минулого року чиновники в Оріссі евакуювали сотні тисяч людей, коли по штату вдарив черговий циклон.

Нагадаємо, при падінні автобуса в ущелину на півночі Індії 10 людей загинули, 26 постраждали.