В Індії масові евакуації через потужний циклон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Тисячі людей евакуюють з сіл уздовж східного узбережжя Індії, готуючись до потужного циклону "Фані", який наближається до берегів південноазійської країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
Циклон "Фані" рухається до штату Орісса зі швидкістю вітру понад 200 км/год, і, як очікується, в п'ятницю досягне його.
Наразі чиновники припинили здійснення операцій в двох великих портах на східному узбережжі, а тисячі рятувальників допомагають людям евакуюватися з низинних районів.
Штати Андхра-Прадеш і Тамілнад також у стані підвищеної готовності.
Чиновники повідомили, що близько 800 тисяч людей перебувають у процесі евакуації. Майже 100 тисяч з них будуть евакуйовані з Пурі, міста в штаті Орісса, оскільки влада вважає, що саме тут шторм вдарить найсильніше. Пурі також є домом для 858-річного храму Джаганнатха - чиновники стурбовані тим, як стихія вплине на цю історичну будівлю.
Тим часом всі школи і університети в штаті закрилися.
Циклон "Фані" стане четвертим штормом, що обрушився на східне узбережжя країни за останні три десятиліття.
У 2017 році в результаті циклону "Окхі" загинули понад 200 осіб. У жовтні минулого року чиновники в Оріссі евакуювали сотні тисяч людей, коли по штату вдарив черговий циклон.
Нагадаємо, при падінні автобуса в ущелину на півночі Індії 10 людей загинули, 26 постраждали.