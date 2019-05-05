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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103715 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106528 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107901 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113627 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139138 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144842 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Индии вдвое возросло число погибших из-за циклона “Фанни”

В Индии вдвое возросло число погибших из-за циклона “Фанни”

Киев  •  УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сотни тысяч людей остались без крова после того, как в восточную Индию ворвались циклоны, скоростью до 200 км в час, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.

По меньшей мере 33 человека погибли после того, как циклон “Фани” обрушился на штат Одиша в пятницу, в то же время миллионы людей остались невредимыми после того, как они переместились в укрытие, сообщают местные власти.

По их словам, число погибших могло бы быть намного больше, если бы не массовая эвакуация за несколько дней до того, как шторм обрушился на берег.

Сильно пострадал приморский храмовый город Пури, который лежал прямо на пути “Фани” — в результате циклона там погиб 21 человек и около 300 человек получили ранения.

По предварительным данным, “Фани” повредил энергетическую инфраструктуру Индии на сумму более 12 миллиардов рупий (173,7 миллиона долларов).

Напомним, ранее сообщалось о 16 погибших из-за циклона “Фанни” в Индии.

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