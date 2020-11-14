В Грузии назначили второй тур парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Грузии второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия страны, передает УНН со ссылкой на сайт ЦИК.
“Во втором туре избирателей будут обслуживать 1914 избирательных участка, 81 специальный участок, созданный для обеспечения участия избирателей в стационарных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция)”, — говорится в сообщении ЦИК Грузии.
Отмечается, что второй тур выборов в парламент Грузии по мажоритарной избирательной системе состоится в 17 мажоритарных округах. Также в Кутаиси состоится второй тур внеочередных выборов мэра.
По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия” набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиционный блок “Единое национальное движение — объединенная оппозиция Сила в единстве” — 27,14%. Оппозиция не признала итоги выборов и отказалась входить в новый парламент.
Как сообщал УНН, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока. Право голоса на выборах было более чем 3,5 млн граждан. По итогам подсчета 100% голосов победила правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, однако оппозиция не согласна с этим и объявила бессрочный протест. Парламент в Грузии избирается на четыре года. Протесты оппозиции в Грузии сейчас продолжаются.