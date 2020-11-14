У Грузії призначили другий тур парламентських виборів

“У другому турі виборців обслуговуватимуть 1914 виборчих дільниць, 81 спеціальна дільниця, створена для забезпечення участі виборців у стаціонарних установах та ізоляції (карантин, самоізоляція)”, — йдеться в повідомленні ЦВК Грузії.

Зазначається, що другий тур виборів до парламенту Грузії за мажоритарною виборчою системою відбудеться у 17 мажоритарних округах. Також у Кутаїсі відбудеться другий тур позачергових виборів мера.

За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія” набрала 48,15% голосів виборців. Опозиційний блок “Єдиний національний рух — об’єднана опозиція Сила в єдності” — 27,14%. Опозиція не визнала підсумки виборів та відмовилася входити в новий парламент.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори. Вони проходили за змішаною системою: 120 депутатів обиралися за пропорційною системою, а 30 — за мажоритарною. У боротьбі за 150 мандатів брали участь 48 партій і два блоки. Право голосу на виборах було у більш ніж 3,5 млн громадян. За підсумками підрахунку 100% голосів здобула перемогу правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, проте опозиція не згодна з цим та оголосила безстроковий протест. Парламент в Грузії обирається на чотири роки. Протести опозиції в Грузії наразі тривають.