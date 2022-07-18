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В Греции нашли тела всех членов экипажа на месте крушения Ан-12

В Греции нашли тела всех членов экипажа на месте крушения Ан-12

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Тела всех восьми погибших членов экипажа разбившегося на севере Греции украинского самолета Ан-12 были извлечены из-под обломков самолета и отправлены в больницу города Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EPT News.

Детали

Как отмечается, операция по выявлению погибших на месте крушения Ан-12 завершена. Тела восьми погибших членов экипажа доставляются в больницу Комотини, где пройдет судебно-медицинская экспертиза, позже их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Телеканал информирует, что сейчас на месте крушения начали работать специалисты по обезвреживанию боеприпасов.

Мэр Пангео Филиппос Анастасиадис заявил, что опасные вещества на месте крушения украинского самолета Ан-12 не обнаружены.

Контекст

Вечером 16 июля грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции.

Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов.

Впоследствии гендиректор украинской компании "Меридиан" Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил, что на борту разбившегося в Греции украинского транспортного самолета Ан-12 было восемь украинцев.

Справка

Авиакомпания "Меридиан" осуществляет чартерные грузовые рейсы по всему миру, а также выполняет контракты с государственными и неправительственными организациями по перевозке гуманитарных грузов. Меридиан тесно сотрудничает с ООН и НАТО по доставке срочных грузов, в том числе военных и двойного назначения.

Дополнение

Украинский самолет Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил из Сербии в Бангладеш 11,5 тонн оборонной продукции.

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