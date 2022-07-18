У Греції знайшли тіла всіх членів екіпажу на місці катастрофи Ан-12
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу українського літака Ан-12, який розбився на півночі Греції, були витягнуті з-під уламків літака та відправлені в лікарню міста Комотіні, де пройде судово-медична експертиза. Про це повідомляє УНН з посиланням на EPT News.
Деталі
Як зазначається, операція з виявлення загиблих на місці катастрофи Ан-12 завершена. Тіла восьми загиблих членів екіпажу доставляються в лікарню Комотіні, де пройде судово-медична експертиза, пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.
Телеканал інформує, що наразі на місці катастрофи почали працювати фахівці зі знешкодження боєприпасів.
Мер Пангео Філіппос Анастасіадіс заявив, що небезпечні речовини на місці катастрофи українського літака Ан-12 не виявлені.
Контекст
Ввечері 16 липня вантажний літак українського перевізника з вісьмома людьми на борту розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції.
Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів.
Згодом гендиректор української компанії "Меридіан" Денис Богданович підтвердив загибель восьми членів екіпажу Ан-12.
Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що на борту українського транспортного літака Ан-12, який розбився у Греції, було восьмеро українців.
Довідка
Авіакомпанія "Меридіан" здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями щодо перевезення гуманітарних вантажів. "Меридіан" тісно співпрацює з ООН та НАТО щодо доставки термінових вантажів, у тому числі військових та подвійного призначення.
Доповнення
Український літак Ан-12, який розбився у Греції, перевозив із Сербії в Бангладеш 11,5 тонн оборонної продукції.