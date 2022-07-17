Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: в Міноборони Сербії заявили, що літак перевозив оборонну продукцію

Цитата

"Літак вилетів приблизно о 20:40 з Ниша і перевозив майже 11,5 тонн продукції нашої спеціалізованої промисловості для Міністерства оборони Бангладеш", – сказав міністр.

Деталі

Стефанович сказав, що рейс мав дозвіл на виліт з Ниша з технічними посадками в Аммані, Ер-Ріяді, Ахмадабаді. Літак мав приземлитися в Даці.

"Власником вантажу була приватна компанія "Валір" із Сербії. Цей рейс мав усі необхідні дозволи, все відповідно до міжнародних правил", – зазначив Стефанович.

Він додав, що деякі ЗМІ зловмисно припустили, що літак перевозив зброю до України.

Стефанович повідомив, що з 2016 року не видавали дозволи на ввезення зброї з Сербії до України чи росії. Він пояснив, що Сербія експортує зброю лише відповідно до міжнародних дозволів.

Міністр зазначив, що в літаку були освітлювальні міномети та навчальні міни. Крім того, Стефанович підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули.

Контекст

Раніше повідомляли, що ввечері 16 липня вантажний літак українського перевізника з вісьмома людьми на борту розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції.

Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів.

Згодом гендиректор української компанії "Меридіан" Денис Богданович підтвердив загибель восьми членів екіпажу Ан-12.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що на борту українського транспортного літака Ан-12, який розбився у Греції, було восьмеро українців. За його словами, літак перевозив небезпечний вантаж, попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.

Додамо

Авіакомпанія "Меридіан" здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями щодо перевезення гуманітарних вантажів. "Меридіан" тісно співпрацює з ООН та НАТО щодо доставки термінових вантажів, у тому числі військових та подвійного призначення.