Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: в Міноборони Сербії заявили, що літак перевозив оборонну продукцію

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 14652 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 44865 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 58782 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 59737 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 64383 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 76480 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 202250 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147714 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171899 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 195014 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 139511 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 166368 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 60281 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 77987 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 80022 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 202260 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 481232 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 432084 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 639202 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 760911 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 12348 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 39347 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 77987 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 109168 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 143696 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: в Міноборони Сербії заявили, що літак перевозив оборонну продукцію

Авіакатастрофа Ан-12 у Греції: в Міноборони Сербії заявили, що літак перевозив оборонну продукцію

Київ • УНН

 • 230179 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Український літак Ан-12, який розбився у Греції, перевозив із Сербії в Бангладеш 11,5 тонн оборонної продукції. Про це повідомив міністр оборони Сербії Небойша Стефанович, інформує УНН із посиланням на РТС.

Цитата

"Літак вилетів приблизно о 20:40 з Ниша і перевозив майже 11,5 тонн продукції нашої спеціалізованої промисловості для Міністерства оборони Бангладеш", – сказав міністр.

Деталі

Стефанович сказав, що рейс мав дозвіл на виліт з Ниша з технічними посадками в Аммані, Ер-Ріяді, Ахмадабаді. Літак мав приземлитися в Даці.

"Власником вантажу була приватна компанія "Валір" із Сербії. Цей рейс мав усі необхідні дозволи, все відповідно до міжнародних правил", – зазначив Стефанович.

Він додав, що деякі ЗМІ зловмисно припустили, що літак перевозив зброю до України.

Стефанович повідомив, що з 2016 року не видавали дозволи на ввезення зброї з Сербії до України чи росії. Він пояснив, що Сербія експортує зброю лише відповідно до міжнародних дозволів. 

Міністр зазначив, що в літаку були освітлювальні міномети та навчальні міни. Крім того, Стефанович підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули.

Контекст

Раніше повідомляли, що ввечері 16 липня вантажний літак українського перевізника з вісьмома людьми на борту розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції.

Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів.

Згодом гендиректор української компанії "Меридіан" Денис Богданович підтвердив загибель восьми членів екіпажу Ан-12.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що на борту українського транспортного літака Ан-12, який розбився у Греції, було восьмеро українців. За його словами, літак перевозив небезпечний вантаж, попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.

Додамо

Авіакомпанія "Меридіан" здійснює чартерні вантажні рейси по всьому світу, а також виконує контракти з державними та неурядовими організаціями щодо перевезення гуманітарних вантажів. "Меридіан" тісно співпрацює з ООН та НАТО щодо доставки термінових вантажів, у тому числі військових та подвійного призначення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01