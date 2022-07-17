Украинская авиакомпания "Меридиан" подтвердила крушение своего самолета Ан-12 в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Гендиректор компании "Меридиан" Денис Богданович подтвердил крушение самолета Ан-12 в Греции и гибель восьми членов экипажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
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По словам Богдановича, все восемь погибших членов экипажа были гражданами Украины. Информацию о грузе самолета он не предоставил и объяснил, что детали уточняются.
В компании "Меридиан" причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе.
Дополнение
Ранее сообщали, что вечером 16 июля грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции.
Государственное телевидение ERT отметило, что это был самолет Ан-12 украинской компании, летевший из Сербии в Иорданию. Пилот запросил аварийную посадку из-за проблемы с двигателем, но сигнал самолета был потерян.
Представитель Службы гражданской защиты Греции в эфире ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов.