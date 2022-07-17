Українська авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Гендиректор компанії "Меридіан" Денис Богданович підтвердив катастрофу літака Ан-12 у Греції та загибель вісьмох членів екіпажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
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За словами Богдановича, усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що деталі уточнюються.
У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.
Доповнення
Раніше повідомляли, що ввечері 16 липня вантажний літак українського перевізника з вісьмома людьми на борту розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції.
Державне телебачення ERT зазначило, що це був літак Ан-12 української компанії, який летів із Сербії до Йорданії. Пілот запросив аварійну посадку через проблему з двигуном, але сигнал літака було втрачено.
Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів.