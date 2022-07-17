Українська авіакомпанія "Меридіан" підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції

Цитата

За словами Богдановича, усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що деталі уточнюються.

У компанії "Меридіан" причину катастрофи пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Доповнення

Раніше повідомляли, що ввечері 16 липня вантажний літак українського перевізника з вісьмома людьми на борту розбився поблизу міста Кавала на півночі Греції.

Державне телебачення ERT зазначило, що це був літак Ан-12 української компанії, який летів із Сербії до Йорданії. Пілот запросив аварійну посадку через проблему з двигуном, але сигнал літака було втрачено.

Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів.