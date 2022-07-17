У Греції розбився вантажний літак українського перевізника

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Державне телебачення ERT повідомило, що це був літак Ан-12 української компанії, який летів із Сербії до Йорданії. Пілот запросив аварійну посадку через проблему з двигуном, але сигнал літака був втрачений.

На відеозаписі, завантаженому на ertnews.gr, видно, як охоплений полум’ям літак швидко знижується перед тим, як зіткнутися з землею в результаті вибуху. Пожежна команда не змогла підтвердити тип літака, але повідомила, що за попередніми даними, на борту було вісім осіб.

У заяві сказано, що для гасіння пожежі, яка спалахнула після катастрофи, було задіяно 15 пожежників і сім машин. По дорозі були ще рятувальники.

Незрозуміло, який вантаж був на літаку, але спеціальний підрозділ з ліквідації наслідків стихійних лих також досліджував місце події.

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