В Греции разбился грузовой самолет украинского перевозчика
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Грузовой самолет украинского перевозчика с восемью людьми на борту разбился вблизи города Кавала на севере Греции вечером в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Государственное телевидение ERT сообщило, что это был самолет Ан-12 украинской компании, летевший из Сербии в Иорданию. Пилот запросил аварийную посадку из-за проблемы с двигателем, но сигнал самолета был потерян.
На видеозаписи, загруженной на ertnews.gr, видно, как охваченный пламенем’ям самолет быстро снижается перед тем, как столкнуться с землей в результате взрыва. Пожарная команда не смогла подтвердить тип самолета, но сообщила, что по предварительным данным, на борту находились восемь человек.
В заявлении сказано, что для тушения пожара, вспыхнувшего после катастрофы, было задействовано 15 пожарных и семь машин. На пути были еще спасатели.
Непонятно, какой груз был на самолете, но специальное подразделение по ликвидации последствий стихийных бедствий также исследовало место происшествия.
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