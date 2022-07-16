Індонезія скасовує мито на експорт пальмової олії до 31 серпня

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 30273 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 61835 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 73950 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 83976 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 82489 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 79309 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 86339 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 226751 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149597 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172552 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 45327 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 82997 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 106991 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 103212 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 60837 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 25223 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 226721 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 500999 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 450402 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 656211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 11709 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 30349 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 60837 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 106991 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114884 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Індонезія скасовує мито на експорт пальмової олії до 31 серпня

Індонезія скасовує мито на експорт пальмової олії до 31 серпня

Київ • УНН

 • 142245 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Індонезія скасувала експортне мито для всіх продуктів з пальмової олії до 31 серпня. Це рішення було прийнято аби збільшити експорт і зменшити високі запаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Індонезія, як найбільший експортер пальмової олії у світі, може ще більше знизити ціни, які впали приблизно на 50% з кінця квітня до найнижчого рівня за останній рік.

Місцеві виробники борються з високими запасами після того, як країна запровадила тритижневу заборону на експорт до 23 травня, щоб знизити внутрішні ціни на цей товар.

З моменту скасування заборони Джакарта запровадила правила про обов’язкові місцеві продажі, щоб зберігати продукцію вдома для переробки на олію.

Скасування збору має на меті подальшу підтримку експорту.

Міністр фінансів Шрі Мульяні Індраваті заявив, що з 1 вересня буде запроваджено прогресивний експортний податок на пальмову олію зі ставкою від 55 до 240 доларів США за тонну сирої пальмової олії залежно від цін.

Згідно з даними Індонезійської асоціації пальмової олії (GAPKI), станом на кінець травня в резервуарах для зберігання було 7,23 млн тонн сирої пальмової олії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95