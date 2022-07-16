Індонезія скасовує мито на експорт пальмової олії до 31 серпня

Деталі

Індонезія, як найбільший експортер пальмової олії у світі, може ще більше знизити ціни, які впали приблизно на 50% з кінця квітня до найнижчого рівня за останній рік.

Місцеві виробники борються з високими запасами після того, як країна запровадила тритижневу заборону на експорт до 23 травня, щоб знизити внутрішні ціни на цей товар.

З моменту скасування заборони Джакарта запровадила правила про обов’язкові місцеві продажі, щоб зберігати продукцію вдома для переробки на олію.

Скасування збору має на меті подальшу підтримку експорту.

Міністр фінансів Шрі Мульяні Індраваті заявив, що з 1 вересня буде запроваджено прогресивний експортний податок на пальмову олію зі ставкою від 55 до 240 доларів США за тонну сирої пальмової олії залежно від цін.

Згідно з даними Індонезійської асоціації пальмової олії (GAPKI), станом на кінець травня в резервуарах для зберігання було 7,23 млн тонн сирої пальмової олії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз