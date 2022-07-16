Индонезия отменяет таможенную пошлину на экспорт пальмового масла до 31 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Индонезия отменила экспортную пошлину для всех продуктов из пальмового масла до 31 августа. Это решение было принято, чтобы увеличить экспорт и уменьшить высокие запасы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Индонезия, как крупнейший экспортер пальмового масла в мире, может еще больше снизить цены, которые упали примерно на 50% с конца апреля до самого низкого уровня за последний год.
Местные производители борются с высокими запасами после того, как страна ввела трехнедельный запрет на экспорт до 23 мая, чтобы снизить внутренние цены на товар.
С момента отмены запрета Джакарта ввела правила об обязанности’обязательных местных продаж, чтобы хранить продукцию дома для переработки на масло.
Отмена сбора подразумевает дальнейшую поддержку экспорта.
Министр финансов Шри Мульяни Индравати заявил, что с 1 сентября будет введен прогрессивный экспортный налог на пальмовое масло со ставкой от 55 до 240 долларов США за тонну сырого пальмового масла в зависимости от цен.
Согласно данным Индонезийской ассоциации пальмового масла (GAPKI), по состоянию на конец мая в резервуарах для хранения было 7,23 млн тонн сырого пальмового масла.
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